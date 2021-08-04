Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов.
Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук.
Россиянки набрали в технической программе 97,1079 балла, в произвольной - 98,8000 балла. Их сумма составила 195,9079.
Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио.
Новость дополняется