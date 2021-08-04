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Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото ОИ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр-2020 в соревновании дуэтов.

Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук.

Россиянки набрали в технической программе 97,1079 балла, в произвольной - 98,8000 балла. Их сумма составила 195,9079.

Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио.

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