Большунов стал вторым по итогам "Тур де Ски"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в общем зачете по итогам многодневки "Тур де Ски".

Он уступил 2 минуты 3,2 секунды победителю, норвежцу Йоханнесу Клебо, общее время которого 2:24:56,0,

Третье место с общим отставанием от норвежца 3 минуты 14,5 секунды занял финн Ииво Нисканен.

В десятку лучших также попали еще два россиянина – Денис Спецов и Иван Якимушкин, занявшие четвертое и шестое места соответственно.

"Тур де Ски" завершился масса-стартом на 10 км на этапе в Италии.

Ранее сообщалось, что женский зачет впервые в истории соревнования выиграла представительница России, Наталья Непряева.