Новак Джокович заявил, что примет участие в Australian Open

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Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил в своем Instagram, что получил медицинский отвод, поэтому ему не придётся вакцинироваться для участия в турнире.

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья... Я потрясающе провел время со своими близкими во время праздников. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением (отводом - ИФ). Вперёд, 2022-й!" — написал Джокович.

Теннисист до сих пор не прокомментировал, сделал ли он прививку от Covid-19. СМИ писали, что он не был вакцинирован по медицинским показаниям.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что у российских спортсменов с этим условием проблем не будет.