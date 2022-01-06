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Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли первые четыре места на пятом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли первые четыре места на пятом этапе "Дакара"
Экипаж Андрея Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" в Саудовской Аравии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский экипаж Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап ралли-рейда "Дакар-2022" в зачете грузовиков.

Экипаж Каргинова преодолел этап за 4 часа 1 минуты 2 секунды.

Второе и третье место заняли также участники команды "КАМАЗ-Мастер" - экипажи Дмитрия Сотникова (+4:25) и Антона Шибалова (+6:47), соответственно.

Еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" под руководством Эдуарда Николаева занял четвертую позицию, отстав на 7 минут 8 секунд.

Пятый этап ралли-марафона, протяженность которого составила 421 километр, проходил в окрестностях столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияда.

Сотников лидирует в общем зачете с результатом 19 часов 9 минут 20 секунд. Николаев - второй (+9:53), Шибалов - третий (+26:27), Каргинов - шестой (+1:36:12).

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 1 по 14 января на территории Саудовской Аравии.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер Саудовская Аравия

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