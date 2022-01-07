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Массажист российских биатлонистов в Оберхофе заразился коронавирусом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Массажист российской сборной биатлонистов Роман Никитин получил положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

Никитина изолировали. Как долго продлится его карантин, будет решено позднее.

Ранее Международный союз биатлонистов сообщил о результатах дополнительного тестирования участников этапа Кубка мира. Положительные тесты на коронавирус выявлены у шведского биатлониста и члена российской делегации.

6 января стало известно, что положительный тест в Оберхофе сдал биатлонист сборной России Эдуард Лотыпов, который переносит заболевание бессимптомно и находится в изоляции.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2022 годаПандемия коронавируса
СБР Оберхоф Эдуард Лотыпов коронавирус Германия Роман Никитин

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