Массажист российских биатлонистов в Оберхофе заразился коронавирусом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Массажист российской сборной биатлонистов Роман Никитин получил положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

Никитина изолировали. Как долго продлится его карантин, будет решено позднее.

Ранее Международный союз биатлонистов сообщил о результатах дополнительного тестирования участников этапа Кубка мира. Положительные тесты на коронавирус выявлены у шведского биатлониста и члена российской делегации.

6 января стало известно, что положительный тест в Оберхофе сдал биатлонист сборной России Эдуард Лотыпов, который переносит заболевание бессимптомно и находится в изоляции.