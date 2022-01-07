Чешской теннисистке вслед за Джоковичем аннулировали австралийскую визу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Австралийские власти аннулировали визу чешской теннисистке Ренате Ворачовой, прибывшей для участия в турнире Большого шлема Australian Open, сообщает BBC.

38-летняя спортсменка прилетела в Мельбурн, имея на руках медицинское исключение, освобождающее от необходимой для выступления на Australian Open вакцинации: недавно Ворачова переболела коронавирусом.

Однако правительство Австралии в пятницу подчеркнуло, что недавнее заражение не дает иностранцу въехать в страну без прохождения полной вакцинации. Спортсменке, согласно сообщению, необходимо будет покинуть Австралию.

Сейчас Ворачова находится в одном из отелей, где содержится на карантине. Здесь же пребывает и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, которому отказали во въезде в страну по аналогичным причинам. При этом девятикратный победитель Australian Open ожидает пересмотра решения местных властей по вопросу с визой.