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Чешской теннисистке вслед за Джоковичем аннулировали австралийскую визу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Австралийские власти аннулировали визу чешской теннисистке Ренате Ворачовой, прибывшей для участия в турнире Большого шлема Australian Open, сообщает BBC.

СпортАвстралийская виза Джоковича аннулированаЧитать подробнее

38-летняя спортсменка прилетела в Мельбурн, имея на руках медицинское исключение, освобождающее от необходимой для выступления на Australian Open вакцинации: недавно Ворачова переболела коронавирусом.

Однако правительство Австралии в пятницу подчеркнуло, что недавнее заражение не дает иностранцу въехать в страну без прохождения полной вакцинации. Спортсменке, согласно сообщению, необходимо будет покинуть Австралию.

Сейчас Ворачова находится в одном из отелей, где содержится на карантине. Здесь же пребывает и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, которому отказали во въезде в страну по аналогичным причинам. При этом девятикратный победитель Australian Open ожидает пересмотра решения местных властей по вопросу с визой.

теннис Австралия Новак Джокович Australian Open

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