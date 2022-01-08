Матч "Автомобилист" - "Локомотив" отменен из-за COVID-19 у екатеринбургских хоккеистов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига решила не проводить матч регулярного чемпионата "Автомобилист" - "Локомотив" в воскресенье из-за коронавируса, выявленного у игроков основной и молодежной команд из Екатеринбурга, сообщает в субботу пресс-служба КХЛ.

"7 января "Автомобилист" провел повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "с целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19, Лига приняла решение не проводить матч "Автомобилист" - "Локомотив", запланированный на 9 января".

В КХЛ сказали, что решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей "Автомобилиста" с целью определения возможности проведения матча против "Северстали", который запланирован на 13 января.