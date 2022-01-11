Джоковичу грозит лишение свободы на год за ложные сведения в Австралии

Теннисист Новак Джокович Фото: Naomi Baker/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии начали новое расследование в отношении лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает The Age.

Отмечается, что Джоковича, у которого ранее возникли проблемы с австралийской визой, уличили в предоставлении ложной информации при въезде в страну 6 января. Заполняя соответствующую декларацию, Джокович указал, что за 14 дней до визита в Австралию он не посещал другие страны. Выяснилось, однако, что 34-летний спортсмен в отчетный период летал из Сербии в Испанию.

Сам Джокович утверждает, что заполнял декларацию не сам, это от его имени сделала местная федерация Tennis Australia.

Согласно местным законам, отмечает издание, Джокович может быть привлечен к ответственности за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации с максимальным наказанием в виде 12 месяцев лишения свободы.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, но не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации. Вскоре австралийскими властями было принято решение аннулировать визу сербу, о чем проинформировала Пограничная служба Австралии (ABF). Его отправили в иммиграционный изолятор.

В понедельник решение об аннулировании визы было отменено судом, Джокович был отпущен на свободу и успел потренироваться. При этом дальнейшее пребывание спортсмена в Мельбурне и его участие в Australian Open все еще находятся под вопросом: министр по делам миграции Австралии Алекс Хоук заявлял, что имеет полномочия аннулировать визу серба и после решения суда.