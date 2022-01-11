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Джоковичу грозит лишение свободы на год за ложные сведения в Австралии

Джоковичу грозит лишение свободы на год за ложные сведения в Австралии
Теннисист Новак Джокович
Фото: Naomi Baker/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии начали новое расследование в отношении лидера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает The Age.

Отмечается, что Джоковича, у которого ранее возникли проблемы с австралийской визой, уличили в предоставлении ложной информации при въезде в страну 6 января. Заполняя соответствующую декларацию, Джокович указал, что за 14 дней до визита в Австралию он не посещал другие страны. Выяснилось, однако, что 34-летний спортсмен в отчетный период летал из Сербии в Испанию.

СпортСуд отменил решение об аннулировании австралийской визы ДжоковичаСуд отменил решение об аннулировании австралийской визы ДжоковичаЧитать подробнее

Сам Джокович утверждает, что заполнял декларацию не сам, это от его имени сделала местная федерация Tennis Australia.

Согласно местным законам, отмечает издание, Джокович может быть привлечен к ответственности за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации с максимальным наказанием в виде 12 месяцев лишения свободы.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, но не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации от коронавируса. Основанием для этого было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, которая не дает освобождения от вакцинации. Вскоре австралийскими властями было принято решение аннулировать визу сербу, о чем проинформировала Пограничная служба Австралии (ABF). Его отправили в иммиграционный изолятор.

В понедельник решение об аннулировании визы было отменено судом, Джокович был отпущен на свободу и успел потренироваться. При этом дальнейшее пребывание спортсмена в Мельбурне и его участие в Australian Open все еще находятся под вопросом: министр по делам миграции Австралии Алекс Хоук заявлял, что имеет полномочия аннулировать визу серба и после решения суда.

теннис Новак Джокович Австралия

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