Матч КХЛ отменили из-за вспышки коронавируса в "Металлурге"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить матч регулярного чемпионата "Металлург"-"Йокерит", запланированный на 13 января, сообщает во вторник пресс-служба КХЛ.

"По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей "Металлурга" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч "Металлург" - "Йокерит", запланированный на 13 января", - говорится в сообщении.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов в ходе брифинга сообщил, что с начала 2022 года были отменены 14 матчей, а общее число заболевших хоккеистов с начала нового года составило 127 человек.

На совещании с клубами КХЛ во вторник было принято решение приложить усилия для того, чтобы не прерывать чемпионат.