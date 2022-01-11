СКА впервые проиграл под руководством Романа Ротенберга

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты СКА (Санкт-Петербург) потерпели поражение от соперников из казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победу казанцам принесли шайбы Пера Линдхольма (4-я минута), Никиты Дыняка (20) и Джордана Уила (60). СКА ответил голом Никиты Гусева (9).

СКА впервые проиграл под руководством Романа Ротенберга, который был назначен на пост главного тренера команды 4 января. В двух предыдущих матчах во главе с Ротенбергом были обыграны пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:1) и нижегородское "Торпедо" (3:0).

СКА сохранил лидерство в Западной конференции, у команды 66 очков. "Ак Барс" идет третьим на Востоке, набрав также 66 очков.

В другом матче игрового дня "Йокерит" (Хельсинки) обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Подольский "Витязь" уступил череповецкой "Северстали" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Победитель определился в овертайме.