"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Нападающий Зе Луиш покинул московский футбольный клуб "Локомотив", сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Локомотив" и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении.

В составе "Локомотива" форвард из Кабо-Верде выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 мяч. В России Зе Луиш также выступал за московский "Спартак", став в его составе чемпионом и обладателем Суперкубка России.