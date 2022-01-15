Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Дженоа" отправил в отставку украинского специалиста Андрея Шевченко, сообщается на сайте ФК.
"Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его штаб за работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении.
45-летний Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла один матч, сыграла вничью в трех встречах и потерпела семь поражений. В настоящий момент "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии. В последнем к настоящему моменту матче команда уступила "Милану" в 1/8 финала Кубка Италии.
Обладатель "Золотого мяча"-2004 Шевченко до назначения в итальянский клуб возглавлял сборную Украины - с 2016 по 2021 гг. В качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское "Динамо", "Милан" и английский "Челси".
🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall"incarico. Il Club ringrazia l"allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
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