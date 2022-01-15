Андрей Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Дженоа" отправил в отставку украинского специалиста Андрея Шевченко, сообщается на сайте ФК.

"Андрей Шевченко освобожден от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его штаб за работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении.

45-летний Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла один матч, сыграла вничью в трех встречах и потерпела семь поражений. В настоящий момент "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии. В последнем к настоящему моменту матче команда уступила "Милану" в 1/8 финала Кубка Италии.

Обладатель "Золотого мяча"-2004 Шевченко до назначения в итальянский клуб возглавлял сборную Украины - с 2016 по 2021 гг. В качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское "Динамо", "Милан" и английский "Челси".