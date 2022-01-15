Поиск

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине.

СпортРоссийский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата ЕвропыРоссийский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата ЕвропыЧитать подробнее

В субботу за свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 130,07 балла. Накануне они лидировали после ритм-танца с 87,89 баллами. В сумме Синицина и Кацалапов набрали 217,96 балла.

Таким образом, Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы. Ранее они побеждали в 2020 году в Австрии. Также пара выигрывала чемпионат мира 2021 года в Швеции.

"Серебро" завоевали еще одни представители России - Александра Степанова и Иван Букин (213,20). Третью строчку заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин - седьмые (186,61).

фигурное катание Виктория Синицина Никита Кацалапов

Новости по теме

Новости

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее

Российский теннисист Карацев выиграл турнир в Сиднее

Власти Австралии вернули Джоковича в иммиграционный изолятор

Власти Австралии вернули Джоковича в иммиграционный изолятор

Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы

Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы

Россия стала третьей в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Нурмагомедов заразился коронавирусом

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Сотников из "КАМАЗ-Мастер" второй раз подряд выиграл ралли "Дакар"

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Овечкин, Капризов и Василевский сыграют в Матче звезд НХЛ

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы с рекордом мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код