Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллине.

В субботу за свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 130,07 балла. Накануне они лидировали после ритм-танца с 87,89 баллами. В сумме Синицина и Кацалапов набрали 217,96 балла.

Таким образом, Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы. Ранее они побеждали в 2020 году в Австрии. Также пара выигрывала чемпионат мира 2021 года в Швеции.

"Серебро" завоевали еще одни представители России - Александра Степанова и Иван Букин (213,20). Третью строчку заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин - седьмые (186,61).