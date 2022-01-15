Зеленский пригласил уволенного из "Дженоа" Шевченко работать обратно на Украину

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский пригласил уволенного из итальянского футбольного клуба "Дженоа" тренера Андрея Шевченко работать на Украину.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Верим - не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят на Украине. Поэтому возвращайся работать домой", - написал Зеленский в фейсбуке.

Президент отметил, что "пусть это будет только первый клубный блин на нет в начале большой карьеры великого тренера".

Ранее итальянский футбольный клуб "Дженоа" сообщил об отставке экс-наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

45-летний Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Под его руководством команда выиграла один матч, сыграла вничью в трех встречах и потерпела семь поражений. В настоящий момент "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Италии. В последнем к настоящему моменту матче команда уступила "Милану" в 1/8 финала Кубка Италии.

Обладатель "Золотого мяча"-2004 Шевченко до назначения в итальянский клуб возглавлял сборную Украины - с 2016 по 2021 гг. В качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское "Динамо", "Милан" и английский "Челси".