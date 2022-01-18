"Дженоа" в первом после отставки Шевченко матче проиграл "Фиорентине" со счетом 0:6

Кокорин весь матч провел в запасе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Фиорентины" со счетом 6:0 разгромили "Дженоа" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

Голы провели Альваро Одриосола (15-я минута), Джакомбо Бонавентура (34), Кристиано Бираги (42, 69), Душан Влахович (51), Лукас Торрейра (77). Кроме того, на 11-й минуте Влахович не реализовал пенальти.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин весь матч провел в запасе.

Для "Дженоа" этот матч стал первым после отставки 15 января с поста главного тренера украинского специалиста Андрея Шевченко.

После этой встречи в активе "Фиорентины" 35 очков, в турнирной таблице команда занимает шестое место. "Дженоа" - на предпоследнем, 19-м месте, 12 очков.