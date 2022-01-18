Дубль Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в гостях у "Колорадо" по буллитам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов дважды сравнивал счёт по ходу встречи (на 47-й и 57-й минутах), но это не помогло клубу обыграть "Колорадо" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене "Колорадо" и завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0).

В составе "Колорадо" голы оформили Микко Рантанен (16-я минута), Алекс Ньюхук (18) и Натан Маккиннон (57). Победный буллит реализовал Микко Рантанен.

У "Миннесоты" помимо Капризова забил Кевин Фиала (21).

В текущем сезоне у Капризова 44 очка (16+28 по системе "гол+пас") в 34 играх, он является лидером своего клуба по данному показателю.

По итогам поединка "Миннесота" находится на четвертом месте среди команд Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 35 матчах. Следующая игра предстоит "Миннесоте" 22 января - против "Чикаго" в гостях.