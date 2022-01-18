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Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Майер забил пять шайб в матче против "Лос-Анджелес Кингз"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двадцатипятилетний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Майер сумел оформить сразу пять голов за первые два периода матча против "Лос-Анджелес Кингз".

При этом четыре из них хоккеист забил всего лишь за 18 минут встречи. Это были первые "покер" (четыре шайбы за встречу) и "пента-трик" (пять шайб за встречу) в карьере Майера и первые в НХЛ в 2022 году.

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ проходил в Сан-Хосе на стадионе "Эс-Эй-Пи-центр" и завершился крупной победой хозяев со счетом 6:2 (4:1, 2:0, 0:1).

Помимо Майера у "Сан-Хосе" отличился только Рудольф Балцерс (16-я минута). У гостей забили Анже Копитар (20) и Майки Андерсон (51).

В этом сезоне Майер забил 20 раз и отдал 25 результативных передач. Сейчас он находится на первом месте в списке самых ценных игроков своей команды (показатель полезности - "+11").

За последние 10 лет забить сразу пять шайб за один матч в НХЛ удавалось лишь трем хоккеистам: шведам Юхану Франзену ("Детройт Ред Уингз") 2 февраля 2011 года и Мике Зебанеджаду ("Нью-Йорк Рейнджерс") 5 марта 2020, а также финну Патрику Лайне ("Виннипег Джетс") 24 ноября 2018 года.

хоккей НХЛ

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