Карпин и Джикия на премии ФИФА голосовали за Левандовски

Сам Левандовски на первое место поставил итальянца Жоржиньо

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия поставили на первое место футболиста "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски в голосовании по выбору лучшего игрока-2021 по версии ФИФА.

Международная федерация футбола обнародовала данные по голосованию, по итогам которого, как сообщалось, лучшим футболистом был признан Левандовски.

Согласно этим данным, Карпин на второе место форварда "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммеда Салаха, на третье – нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Карима Бензема. Что касается Джикии, в его тройку лучших попали нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси (второе и третье места соответственно).

Церемония награждения лауреатов года прошла в онлайн-формате накануне в Цюрихе. В шорт-лист, помимо Левандовски, попали Месси и Салах. Эти игроки тоже участвовали в голосовании в качестве капитанов своих сборных. Их тройки лучших выглядят так:

Левандовски: 1.Жоржиньо ("Челси", сборная Италии), 2.Лионель Месси, 3.Криштиану Роналду.

Месси: 1.Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии), 2.Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), 3.Карим Бензема.

Салах: 1.Жоржиньо, 2.Месси, 3.Левандовски.

Что касается Роналду, то он внес в тройку лучших Левандовски, Н"Голо Канте ("Челси", сборная Франции) и Жоржиньо.