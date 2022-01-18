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Наставник "Миннесоты" назвал Капризова особенным игроком

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Дин Эвансон высоко отозвался об игровых качествах российского нападающего Кирилла Капризова, отметившегося дублем в матче против "Колорадо".

"Капризов - особенный игрок, и он снова это доказал", - приводятся слова Эвансона на сайте НХЛ.

Матч "Миннесоты" против "Колорадо" прошел в ночь на вторник по московскому времени. Два гола Капризова не спасли, однако, "Миннесоту" от поражения со счетом 3:4.

В текущем – втором за карьеру в НХЛ - сезоне у Капризова 44 очка (16+28 по системе "гол+пас") в 34 играх, он является лидером своего клуба по данному показателю.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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