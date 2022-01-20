У команды России на Играх в Пекине будут два знаменосца

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России пока не выбрал спортсмена, который станет знаменосцем его команды на зимней Олимпиаде в Пекине, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"У нас пока остаётся открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства. С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии", - цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны. Россияне в Пекине выступят как команда Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет использоваться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Руководителем олимпийской команды утверждён директор по спорту, руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.