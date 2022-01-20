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Даниил Медведев назвал шумевших на его подачах болельщиков людьми с низким IQ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщиков, пытавшихся шумом сбить его настрой во время подач в матче против австралийца Ника Кирьоса на Australian Open.

"Расстраивает, когда они так сильно шумят между моей первой и второй подачей, провоцируя, чтобы я совершил двойную ошибку. Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ", - сказал Медведев в эфире телеканала "Евроспорт".

Матч второго круга Australian Open против Ника Кирьоса прошел в четверг. Результат игры - 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева.

теннис Даниил Медведев

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