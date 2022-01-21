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Правительство выделило дополнительные средства на подготовку атлетов РФ к ОИ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, которые готовятся к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, полностью обеспечены, финансовых сложностей нет, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"Мы дополнительно обратились к правительству и на подготовку из резервного фонда было выделено 416 млн рублей, чтобы обеспечить материально-техническое и медицинское сопровождение, а также на транспортную логистику. Вчера все президенты федераций подтвердили, что проблем с финансированием нет", - сказал Матыцин.

Он отметил, что дополнительных расходов потребовало также частое ПЦР-тестирование как на территории РФ, так и за рубежом.

Министр напомнил, что на четырехлетний цикл подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Пекине было выделено порядка 7 млрд рублей.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022

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