Немецкий биатлонист Долль выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Германии Бенедикт Долль стал победителем масс-старта, состоявшегося в субботу в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.
Долль преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 14,9 секунды. На четырех огневых рубежах он допустил один неточный выстрел, заработав таким образом один штрафной круг.
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание - 31,3 секунды; 3 промаха). Тройку призеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+1:28,8; 3).
Антон Бабиков финишировал 10-м (+1:58,7; 4), Эдуард Латыпов (оба - Россия) - 25-м (+4:12,9; 8).