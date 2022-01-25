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Защитник "Урала" Арсен Адамов перешел в "Зенит"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе в петербургскую команду защитника "Урала" (Екатеринбург) Арсена Адамова.

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"Зенит" и "Урал" достигли соглашения о переходе Арсена Адамова Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

22-летний Адамов является воспитанником грозненского "Ахмата", в системе которого выступал с 2016 по 2020 год. В основном составе команды провел шесть матчей, в январе 2021 года перешел в "Урал". В составе клуба из Екатеринбурга сыграл 28 матчей, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.


В октябре прошлого года впервые получил приглашение в национальную сборную России для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Словении.


футбол ФК Зенит

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