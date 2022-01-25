Российские гандболисты завершили выступление на ЧЕ-2022 поражением от немцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гандболисты сборной России уступили команде Германии в заключительном матче основного раунда чемпионата Европы-2022.

Поединок в группе II, прошедший в Братиславе (Словакия), завершился со счетом 30:29 в пользу немцев.

Матч с Германией стал для национальной команды последним на турнире.

Сборная России начала выступления на ЧЕ-2022 13 января, когда в предварительном раунде обыграла Литву. Также в группе F россияне нанесли поражение норвежцам и словакам и вышли в основной раунд с первого места.

В основном раунде в группе II россияне сначала проиграли шведам, затем испанцам. 23 января национальная команда добилась ничьей с поляками и лишилась шансов выйти в полуфинал чемпионата Европы. В группе II Россия в итоге заняла предпоследнее, пятое место.

15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходит в Венгрии и Словакии. В турнире принимают участие 24 сборные. Действующий чемпион Европы - Испания. Россия выигрывала чемпионат Европы в 1996 году.