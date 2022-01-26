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ОКР обратится в CAS в случае невыдачи дополнительных квот фристайлистам на ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОКР в ближайшее время может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если сборной России по фристайлу не предоставят дополнительные квоты на участие в Олимпиаде-2022, которых она лишилась из-за вынужденного неучастия в североамериканских стартах в рамках отбора на Игры, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В ближайшее время - я думаю, что речь идет на часы - если мы не получим устраивающего ответа от Международной лыжной федерации, будут задействованы механизмы международного спортивного арбитража", - сказал Поздняков на пресс-конференции в онлайн-формате в среду.

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Он пояснил, что "есть специальное подразделение международного спортивного арбитража, которое находится в Пекине".

"Эта группа должна в очень короткий срок до начала соревнований провести все слушания и принять решение", - сказал Поздняков.

"Я поднимал эту тему на олимпийском саммите 12 декабря, общались на достаточно высоком уровне. Недавно я написал на эту тему письмо главе МОК Томасу Баху, в котором еще раз обращал внимание на приверженность нашей страны к эквивалентному подходу ко всем спортсменам, вне зависимости от стран и тем более - от признания или непризнания вакцин", - отметил он.

"В этой ситуации мы с самого начала оказывали консультативную помощь Федерации фристайла России, наши юристы консультируются. Мы эту ситуацию не собираемся отпускать. В данном конкретном случае мы видим, что мы абсолютно правы и имеем все моральное право биться за наших спортсменов", - сказал глава ОКР.

В начале декабря президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил "Интерфаксу", что российские фристайлисты не могут въехать на территорию США и Канады и принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Причина была связана с тем, что местные стороны не признают российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", которой привиты россияне.

Олимпиада-2022 фристайл ОКР CAS

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