Отчисления букмекеров на спорт в РФ в 2021 году составили более 10 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Целевые отчисления на спорт от букмекерской деятельности за последние четыре года возросли более чем в 10 раз, сообщается в отчете Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

"Так, если в 2018 году целевые отчисления составили 0,8 млрд рублей, в 2019 году – 1,14 млрд рублей, в 2020 году – 2,3 млрд рублей, то в 2021 году – уже более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии ЕРАИ Минспорт ранее разработал распределение отчислений от букмекерской деятельности. Согласно этому, 20% получают федерации, спортсмены которых отобрались на прошедшие Олимпийские игры, 20% также выделяются федерациям, чьи спортсмены стали призерами ОИ. По 5% достается сурдолимпийским и паралимпийским федерациям. 50% - федерациям, на вид спорта которых была сделана ставка.

В ЕРАИ подчеркивают, что до октября 2021 года большинство спортивных федераций России не получали целевых отчислений.

"Такая возможность была только у организаций, заключавших прямые соглашения с букмекерскими компаниями. Чаще всего это были представители наиболее популярных видов спорта среди игроков букмекерских контор", - говорится в релизе.

"С 1 октября 2021 на территории России начал деятельность Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Компания была создана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 493-ФЗ, который был разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина об увеличении поступлений на спорт за счет целевых отчислений от организаторов азартных игр", - подчеркивается в сообщении.

Всего к Единому регулятору азартных игр присоединились 27 организаторов азартных игр на территории страны, а за четвертый квартал 2021 года информационными системами ЕРАИ было обработано данных о 800 млрд пари на спортивные события. За тот же отчетный период регулятор подписал соглашения со 113 спортивными федерациями и профессиональными лигами, которые в настоящий момент получают целевые отчисления от букмекерской деятельности. В том числе – от ставок на зарубежные спортивные события.