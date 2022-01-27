Представитель сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский перед вылетом на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба СБР.

По этой причине, говорится в сообщении, он не поможет сборной России на ОИ. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Между тем, еще четыре представителя сборной России пока не смогли отправиться в столицу Китая, несмотря на отрицательные тесты. Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки - для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.