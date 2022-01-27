Поиск

Представитель сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководитель сервис-группы Союза биатлонистов России Александр Печерский перед вылетом на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба СБР.

По этой причине, говорится в сообщении, он не поможет сборной России на ОИ. В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Между тем, еще четыре представителя сборной России пока не смогли отправиться в столицу Китая, несмотря на отрицательные тесты. Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки - для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

биатлон коронавирус Олимпиада-2022

Новости по теме

Новости

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Капризов набрал 100 очков в НХЛ
Пандемия коронавируса

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код