Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти завоевала путевку в финал турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
В 1/2 финала соревнования она нанесла поражение представительнице США Мэдисон Киз, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 51-е место. Результат встречи – 6:1, 6:3 в пользу Барти.
Игра продолжалась 1 час 2 минуты.
В финале австралийка сыграет с победительницей пары Даниэль Роуз Коллинс (США, №30 рейтинга WTA) – Иго Швентек (Польша, 9).
Ранее Барти по разу выиграла Roland Garros (2019) и US Open (2021). В финал Australian Open она вышла впервые.