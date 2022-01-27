Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на COVID-19

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов подтвердил, что первый тест тренера сборной России Сергея Башкирова на коронавирус оказался положительным.

"С Сергеем Башкировым только что разговаривал, он в изоляции в Пекине. Ждём результат второго теста", - написал Аверьянов в телеграме, прикрепив фото с сообщением СМИ о положительном тесте.

Башкиров в составе сборной России прилетел в Пекин для работы на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что в Пекин не смог полететь руководитель сервис-группы Александр Печерский, который накануне сдал положительный тест на коронавирус. Вместо него в Пекине будет находиться Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.