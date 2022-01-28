Надаль стал первым финалистом Australian Open

В решающем матче испанец может сыграть с россиянином Медведевым

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль нанес поражение итальянцу Маттео Берреттини в матче 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Надаля. Для выявления победителя спортсменам потребовалось 2 часа 55 минут.

В настоящий момент Надаль является пятой ракеткой мира, Берреттини – седьмой.

В финале Надаль встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга) – Даниил Медведев (Россия, 2), которые сыграют друг с другом позднее в пятницу.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.