Надаль стал первым финалистом Australian Open
В решающем матче испанец может сыграть с россиянином Медведевым
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль нанес поражение итальянцу Маттео Берреттини в матче 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Надаля. Для выявления победителя спортсменам потребовалось 2 часа 55 минут.
В настоящий момент Надаль является пятой ракеткой мира, Берреттини – седьмой.
В финале Надаль встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга) – Даниил Медведев (Россия, 2), которые сыграют друг с другом позднее в пятницу.
Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.
What it means to be back in an #AusOpen final 💙@RafaelNadal • #AO2022 pic.twitter.com/OF29zQkF9i— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022