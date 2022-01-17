Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Фото: Liu Yang/VCG via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал расширенный состав игроков для подготовки к участию в Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, на сбор вызваны 37 игроков:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев ("Северсталь").



Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — "Спартак"), Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин ("Локомотив"), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин ("Трактор"), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — "Авангард").



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артём Анисимов, Артур Каюмов (оба — "Локомотив"), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — "Динамо" М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — "Авангард"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Владимир Ткачёв ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).



На групповом этапе Олимпиады Сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля, начало - 11:40 мск), Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).