Тренер сборной РФ по биатлону сдал отрицательный тест на COVID-19 вслед за положительным

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров в ближайшее время присоединится к команде на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине. В ближайшее время он воссоединится с командой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, результат первого теста Башкирова на COVID-19 был положительным.

Коронавирус ранее был выявлен у руководителя сервис-группы национальной команды Александра Печерского, который сдал положительный тест на базе в Новогорске.