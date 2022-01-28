Стефанос Циципас прокомментировал поведение Даниила Медведева на матче

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не придает значения действиям россиянина Даниила Медведева, который в грубой форме высказывал претензии судье во время матча 1/2 финала Australian Open.

"Это точно смешно. Я старался не обращать внимания. Знаю, что теннисисты делают такие вещи, чтобы выбить тебя психологически. Это может быть тактикой. Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире", – заявил, усмехнувшись, Циципас на пресс-конференции после встречи", - приводит слова Циципаса Eurosport.

Как сообщалось, Медведев обрушился с критикой в адрес судьи после второго сета полуфинального матча Australian Open. Медведев выразил недовольство постоянными подсказками отца Циципаса греку. При этом российский спортсмен позволил себе высказывания, близкие к оскорбительным.

Матч завершился победой Медведева.