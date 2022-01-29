Форвард московского "Динамо" Шипачёв будет капитаном хоккейной сборной ОКР на Играх
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России назвала капитана команды Олимпийского комитета РФ (ОКР) на зимней Олимпиаде в Пекине.
"Выводить команду на лед с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв", - говорится в сообщении.
Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.
Ранее на этой неделе был назван состав сборной России по хоккею на Играх.
Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20 февраля.