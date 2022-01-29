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Форвард московского "Динамо" Шипачёв будет капитаном хоккейной сборной ОКР на Играх

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России назвала капитана команды Олимпийского комитета РФ (ОКР) на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Выводить команду на лед с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв", - говорится в сообщении.

Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Ранее на этой неделе был назван состав сборной России по хоккею на Играх.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20 февраля.

хоккей Олимпиада Динамо Вадим Шипачёв ОКР

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