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Назван окончательный состав олимпийской сборной России по хоккею

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с итоговым составом игроков, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В список вошли 25 человек, это вратари Иван Федотов, Александр Самонов, Тимур Билялов, защитники Егор Яковлев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, нападающие Сергей Андронов, Артем Анисимов, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев.

В качестве запасных в Пекин поедут вратарь Дмитрий Шугаев, защитник Семен Чистяков и нападающие Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля, начало - 11:40 по Москве), Данией (11 февраля, 7:10) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Россияне - действующие олимпийские чемпионы.

В связи с санкциями от декабря 2020 года сборная выступит в Пекине под флагом Олимпийского комитета России.

ФХР ОИ-2022 Пекин Китай ОКР

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Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

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