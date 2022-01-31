Экс-наставника "Челси" обвинили в сексуальных домогательствах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" и сборной Израиля Авраам Грант был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что на одном из телеканалов израильского телевидения в воскресенье вышел фильм-расследование, разоблачающее 66-летнего специалиста. Так, несколько женщин заявили о том, что Грант, используя свое влияние, пытался принудить их к сексуальным отношениям, в обмен на секс предлагал продвижение по лестнице. В случае отказа переходил на оскорбления.

Многие из тех, кто указывал на действия Гранта, в ходе расследования позиционировали себя как известные журналистки, однако признания давали под другими именами, скрытыми лицами и при условии искажения голоса телевизионщиками: они заявили, что опасаются последствий для своей карьеры.

В ответ Грант заявил, что является общительным человеком, "человеком дружбы".

"На протяжении многих лет я поддерживал отношения с женщинами. Во всех этих отношениях я очень старался относиться к ним с уважением и дружбой, и я никогда не собирался вести себя несправедливо или каким-либо образом причинить вред какой-либо женщине. Я сожалею об этом и от всего сердца извиняюсь перед всеми, кто чувствовал себя дискомфортно", - сказал Грант.

Авраам Грант работал в "Челси" в 2007-2008 годы. В сезоне-2007/08 он вывел "Челси" в финал Лиги чемпионов, который прошел в московских "Лужниках". Соперником был английский "Манчестер Юнайтед", который выиграл трофей по пенальти.