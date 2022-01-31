Обладатель пояса WBC Silver Силягин нокаутировал Тримеша в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин одержал победу над представителем Франции Низаром Тримешом в поединке, прошедшем в Москве в рамках организованного компанией Dynamo Boxing Promotions

Россиянин, владеющий поясом WBC Silver во втором весе, победил соперника нокаутом на исходе шестого раунда.

Таким образом, на счету Силягина теперь 10 побед в 10 поединках, в том числе пять – нокаутом. Тримеш потерпел третье поражение при девяти победах (четыре – нокаутом) и одной ничьей.

Кроме того, в рамках боксерского вечера россиянин Габил Мамедов провел дебютный бой на профессиональном ринге, единогласным решением судей победив соотечественника Вячеслава Гусева. Это принесло Мамедову пояс Евразийского боксерского парламента (EBP) в легком весе.

Мамедов - трехкратный чемпион России, серебряный призер Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, четвертьфиналист Олимпийских игр в Токио

Для Гусева это поражение стало восьмым при 25 победах (восемь – нокаутом).