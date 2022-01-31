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Обладатель пояса WBC Silver Силягин нокаутировал Тримеша в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин одержал победу над представителем Франции Низаром Тримешом в поединке, прошедшем в Москве в рамках организованного компанией Dynamo Boxing Promotions

Россиянин, владеющий поясом WBC Silver во втором весе, победил соперника нокаутом на исходе шестого раунда.

СпортРоссийский боксер Силягин защитил титул чемпиона WBC Silver во втором среднем весеЧитать подробнее

Таким образом, на счету Силягина теперь 10 побед в 10 поединках, в том числе пять – нокаутом. Тримеш потерпел третье поражение при девяти победах (четыре – нокаутом) и одной ничьей.

Кроме того, в рамках боксерского вечера россиянин Габил Мамедов провел дебютный бой на профессиональном ринге, единогласным решением судей победив соотечественника Вячеслава Гусева. Это принесло Мамедову пояс Евразийского боксерского парламента (EBP) в легком весе.

Мамедов - трехкратный чемпион России, серебряный призер Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, четвертьфиналист Олимпийских игр в Токио

Для Гусева это поражение стало восьмым при 25 победах (восемь – нокаутом).

бокс Павел Силягин

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