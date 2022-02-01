Олег Шатов вновь стал игроком "Урала"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подписал контракт с полузащитником Олегом Шатовым, сообщает пресс-служба ФК.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

"Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!" - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Шатов защищал цвета "Урала" с 2007 по 2011 годы, провел в составе команды свыше 120 игр и забил 16 мячей. После этого он играл в махачкалинском "Анжи", а с 2013 по 2020 год – в петербургском "Зените" (в 2018 г. выступал за "Краснодар" на правах аренды). В "Зените" российский полузащитник три раза выиграл чемпионат России, по два раза – Кубок России и Суперкубок России.

С 2020 года Шатов играл за казанский "Рубин". В конце 2021 года он заявил, что приостанавливает карьеру.