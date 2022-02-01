Футболист московского "Динамо" назвал украинскую сборную сильнее российской

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Защитник московского "Динамо" украинский футболист Иван Ордец считает сборную своей страны сильнее национальной команды России.

"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас - год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль", - приводит слова 29-летнего Ордеца "Спорт-Экспресс".

"Не могу говорить про Петракова (нынешний главный тренер сборной России – ИФ), но Шевченко (предыдущий – ИФ) на первой тренировке нам сказал: "У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать". То есть вариант "бей-беги" исключили сразу: все через пас и открывания", - сказал футболист.

"У Шевченко очень сильный штаб - мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России", - отметил он.

"Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится", - выразил мнение футболист.

УЕФА при жеребьевке традиционно разводит сборные России и Украины по разным парам и группам. По словам Ордеца, он хотел бы, чтобы эти команды все же сыграли друг с другом.

"Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира", - заявил он.

Принадлежавший донецкому "Шахтеру" Ордец перешел в московское "Динамо" в 2019 году.

Сборным России и Украины весной предстоит участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022, однако друг с другом команды не пересекутся.