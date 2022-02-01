"Йокерит" опроверг сведения о скором выходе из состава КХЛ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Финский хоккейный клуб "Йокерит" выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения СМИ о переходе из КХЛ в другую лигу.

"Йокерит" намерен выступать в КХЛ ближайшие годы и переход в другую лигу не планируется", - говорится в заявлении.

О скором выходе клуба из Хельсинки из Континентальной хоккейной лиги сообщала газета Iltalehti.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Лучшее достижение – выход в четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в Западной конференции лиги.