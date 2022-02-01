Осужденный в США хоккеист "Локомотива" находится в отпуске за свой счет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил, что игрок команды Рид Буше, осужденный в США по делу об изнасиловании несовершеннолетней, на время разбирательств будет находиться в отпуске за свой счет.

"Дело Рида Буше" требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Отмечается, что клуб и Континентальная хоккейная лига внимательно изучают все нюансы дела.

"Время необходимо и для поступления в адрес клуба и Лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды "Локомотив" и Рида Буше", - добавили в пресс-службе.

Во вторник суд в Мичигане приговорил Буше к четырем годам исправительных работ и одному году условно за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Сообщалось, что 11 лет назад, будучи 17-летним хоккеистом, Буше изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в котором он жил в рамках программы развития американского хоккея. Спортсмену грозило тюремное заключение сроком от 25 лет до пожизненного. Однако в декабре судья, учтя признание спортсменом вины и его возраст на момент совершения преступления, согласился на меньшее обвинение.

Буше выступает в КХЛ с 2020 года. Прошлый сезон он провел в омском "Авангарде", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.