Даниил Медведев номинирован на премию Laureus в категории "Прорыв года"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из претендентов престижной Международной спортивной премии Laureus в номинации "Прорыв года".

Как сообщается на сайте премии, помимо него на премию в этой категории претендуют теннисистка Эмма Радукану (Великобритания), пловчиха Ариарна Титмус (Австралия), метатель копья Нирадж Чопра (Индия), футболист Педри (Испания), прыгунья в длину Юлимар Рохас (Венесуэла).

В 2021 году 25-летний Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, став победителем US Open.

В общей сложности объявлены семь номинаций. Так, на премию "Спортсмен года" претендуют пловец Калеб Дрессель (США), бегун Элиуд Кипчоге (Кения), автогонщик Макс Ферстаппен (Нидерланды), теннисист Новак Джокович (Сербия), футболист Роберт Левандовски (Польша), игрок в американский футбол Том Брэди (США).

На звание "Спортсменка года" номинированы футболистка Алексия Путельяс (Испания), бегуньи Элиссон Феликс (США), Элейн Томпсон (Ямайка), теннисистка Эшли Барти (Австралия), пловчихи Эмма Маккеон (Австралия), Кэти Ледеки (США).

Победителей объявят весной 2022 года.