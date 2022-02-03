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Энди Маррей заменит Даниила Медведева на турнире в Роттердаме

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев официально отказался от участия в теннисном турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

"К сожалению, я не буду играть в Роттердаме в этом году. Я только что вернулся из Австралии и не готов к соревнованиям. Роттердам — одна из любимых остановок на Туре, с нетерпением жду возможности вернуться в будущем", - приводит слова российского теннисиста пресс-служба соревнования.

Предыдущим турниром с участием Медведева был Australian Open в Мельбурне. В финале соревнования 30 января он в драматичной борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю. После того матча 25-летний россиянин предположил, что, вероятно, пропустит турнир в Роттердаме.

В связи с отказом Медведева от участия в турнире в Нидерландах, специальное приглашение (wild card) получил Энди Маррей. В свою очередь, француз Джо-Уилфрид Тсонга выступит вместо итальянца Янника Синнера.

Турнир в Роттердаме пройдет с 7 по 13 февраля. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

теннис Даниил Медведев

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