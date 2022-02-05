Баскетболисты "Реала" обыграли "Зенит" в матче регулярного чемпионата Евролиги

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) потерпел крупное поражение от "Реала" (Испания) в выездном матче 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Игра в Мадриде завершилась со счетом 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13). Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Зенита" Алекс Пойтресс, набравший 21 очко.

"Реал" в текущем сезоне Евролиги потерпел три поражения, в том числе и от казанского УНИКСа. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу (20 побед, 3 поражения).

"Зенит" в первом матче с "Реалом", который состоялся 26 октября, проиграл. Российский клуб находится на четвертой позиции (14-8).