Российские хоккеистки крупно проиграли США на Олимпиаде

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские хоккеистки проиграли соперницам из США в матче группового турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Победу команде США принесли шайбы Саванны Хэрмон (13-я минута, в большинстве), Хилари Найт (29), Грейс Зумвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49).

После двух матчей на групповом этапе сборная России занимает третье место в группе А, набрав 3 очка. США делит лидерство в группе с Канадой, у команд по 6 очков.

В следующем матче россиянки сыграют против Канады, игра пройдет 7 февраля, групповой этап Россия завершит 8 февраля встречей с Финляндией.

Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.