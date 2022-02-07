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Нидерландская конькобежка Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Конькобежка Ирен Вюст, представляющая Нидерланды, выиграла соревнования на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Вюст финишировала с результатом 1 минута 53,28 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. Предыдущий рекорд (1:53,51) был установлен в 2014 году в Сочи соотечественницей Вюст Йорин тер Морс.

Второе место заняла японка Михо Такаги (+0,44 секунд). "Бронзу" завоевала еще одна нидерландская спортсменка Антуанетта де Йонг (+1,54).

Вюст выиграла шестую золотую олимпийскую медаль в карьере. В частности, на дистанции 1500 метров это "золото" стало для спортсменки третьим.

Лучшей из россиянок стала Елизавета Голубева, показавшая седьмое время (+2,02). Евгения Лаленкова – девятая (+2,46), Елена Сохрякова – 22-я (+6,30).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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