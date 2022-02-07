Россия опустилась на второе место медального зачета Игр

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Победа шведской горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе вывела сборную ее страны на первое место в медальном зачете Игр-2022 в Пекине.

В активе сборной Швеции теперь три золотые (при отсутствии иных) медали.

Таким образом, лидировавшая после триумфа фигуристов российская команда опускается на второе место общего зачета. В ее активе по две золотые, серебряные и бронзовые медали.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.