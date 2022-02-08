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Нидерландский конькобежец Нейс стал трехкратным чемпионом ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландец Кьелд Нейс стал победителем соревнований конькобежцев на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Нейс показал результат 1 минуту 43,21 секунды, что стало новым олимпийским рекордом.

Предыдущий рекорд держался с 2002 года, тогда представитель США Дерек Парра показал результат 1 минута 43,95 секунд.

Серебро у соотечественника Нейса Томаса Крола (+0,34 секунд). Бронзовым призером стал представитель Южной Кореи Минсок Ким (+1,03).

Лучший результат среди россиян у Сергея Трофимова, он стал восьмым (+2,11). Даниил Алдошкин – 14-й (+3,12), Руслан Захаров – 15-й (+3,25).

Нейс стал трехкратным олимпийским чемпионом, защитив свой титул на дистанции 1500 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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