Российский биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке

Он шел к победе, но промахнулся последним выстрелом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Цветков показал четвертое время в индивидуальной гонке (20 км) на олимпийских соревнованиях по биатлону в Пекине.

После трех огневых рубежей, где он не допустил ни одного промаха, Цветков шел в качестве лидера с солидным преимуществом перед соперниками. Но заключительным выстрелом на последнем рубеже совершил промах и заработал минуту штрафа и затем выбыл из призовой тройки.

Золото завоевал француз Кентен Фийон-Майе, на счету которого два промаха. Время спортсмена – 48 минут 47,4 секунды.

Вторым стал белорус Антон Смольский. Не промахнувшись ни разу, он проиграл представителю Франции 14,8 секунды. В тройку лучших также попал норвежец Йоханнес Бе, с двумя промахами уступивший французу 31,1 секунды. Бе опередил Цветкова на 3,8 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 10.Александр Логинов (3 промаха), 11.Эдуард Латыпов (3), 34.Карим Халили (4).

Лишь два человека отстрелялись без промахов: помимо Смольского это Владислав Киреев из Казахстана. Он занял 25-е место, уступив победителю 3 минуты 41,8 секунды.

Больше всех – 12 – промахов совершил Чуньюй Чжан из Китая. Он занял последнее, 92-е место, отстав от Фийона-Майе на 18 минут 24,8 секунды.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.